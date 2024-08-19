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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 15:18
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Gazze’de can kaybı 40 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 139’a yükseldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 40 bini geçti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 318 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 139'a, yaralı sayısının da 92 bin 743'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/bm-israil-in-son-tahliye-karariyla-13-bin-500-filistinli-yerinden-edildi-298765
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/haber/gazze-seridinde-10-bin-kisi-kayip-298476
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/haber/israil-gazze-de-multeci-kampini-hedef-aldi-298374
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