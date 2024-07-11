Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 38 bin 345’e çıktı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde iki ‘katliam’ gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345’e, yaralananların sayısı da 88 bin 295’e yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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(VC)