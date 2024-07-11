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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 13:58
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İSRAİL SALDIRILARININ 279. GÜNÜ

Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi
İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden çekilmesiyle geride bıraktığı yıkım, 10 Temmuz 2024 (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 38 bin 345’e çıktı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde iki ‘katliam’ gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345’e, yaralananların sayısı da 88 bin 295’e yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi
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