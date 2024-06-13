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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 14:33
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Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda da 543 Filistinli hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 251 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 105 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 232'ye, yaralı sayısının 85 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Batı Şeria'da iki mülteci kampına baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kapı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

AA’nın görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri Akabe Ceber Mülteci Kampı'nda en az 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatmış, El Halil kenti yakınlarındaki Umm Kıssa köyünde ise bir Filistinlinin evini yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda da 543 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/katar-ve-abd-gazzede-ateskesi-gorustu-296467
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Bugün 08:37
/haber/hamas-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-296460
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor
12 Haziran 2024
/haber/bm-sorusturma-komisyonu-israil-gazze-de-savas-sucu-isliyor-296434
“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”
11 Haziran 2024
/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor
7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
DSÖ: Gazze'deki sağlık merkezlerine 464 saldırı oldu
6 Haziran 2024
/haber/dso-gazze-deki-saglik-merkezlerine-464-saldiri-oldu-296241
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