Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 251 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 105 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 232'ye, yaralı sayısının 85 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Batı Şeria'da iki mülteci kampına baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kapı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

AA’nın görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri Akabe Ceber Mülteci Kampı'nda en az 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatmış, El Halil kenti yakınlarındaki Umm Kıssa köyünde ise bir Filistinlinin evini yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda da 543 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)