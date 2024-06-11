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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 16:25
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 16:27
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Gazze’de can kaybı 37 bin 164’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 37 bin 164'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 37 bin 164’e çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 249 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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