Gazze’de can kaybı 37 bin 124’e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 248 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 218 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 124'e, yaralı sayısı 84 bin 712'ye yükseldi. Açıklamada hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

(AS)