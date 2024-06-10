ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 14:01
1 dk Okuma

Gazze’de can kaybı 37 bin 124’e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 124'e, yaralı sayısı 84 bin 712'ye yükseldi

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 37 bin 124’e çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 248 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 218 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 124'e, yaralı sayısı 84 bin 712'ye yükseldi. Açıklamada hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor
7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
DSÖ: Gazze'deki sağlık merkezlerine 464 saldırı oldu
6 Haziran 2024
/haber/dso-gazze-deki-saglik-merkezlerine-464-saldiri-oldu-296241
Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız
6 Haziran 2024
/haber/hamas-gazzede-savasi-durduracak-her-anlasmaya-olumlu-yaklasacagiz-296238
ilgili haberler
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor
7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
DSÖ: Gazze'deki sağlık merkezlerine 464 saldırı oldu
6 Haziran 2024
/haber/dso-gazze-deki-saglik-merkezlerine-464-saldiri-oldu-296241
Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız
6 Haziran 2024
/haber/hamas-gazzede-savasi-durduracak-her-anlasmaya-olumlu-yaklasacagiz-296238
Sayfa Başına Git