Gazze’de can kaybı 35 bin 34 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 219 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere karşı 8 katliam yaptığı aktarılan açıklamada, son bir gündeki saldırılarda ölen 63 kişinin cenazesi ile 114 yaralının hastanelere ulaştığı ifade edildi.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 35 bin 34, yaralananların sayısının 78 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)