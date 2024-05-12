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Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2024 14:51
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2024 14:51
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Gazze’de can kaybı 35 bin 34 oldu

İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısı 35 bin 34, yaralananların sayısının 78 bin 755’e çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 35 bin 34 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 219 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere karşı 8 katliam yaptığı aktarılan açıklamada, son bir gündeki saldırılarda ölen 63 kişinin cenazesi ile 114 yaralının hastanelere ulaştığı ifade edildi.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 35 bin 34, yaralananların sayısının 78 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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