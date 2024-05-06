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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 16:17
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 16:19
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Gazze’de can kaybı 34 bin 735’e çıktı

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 52 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 34 bin 735’e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 213 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 735'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 108'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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(AS)

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