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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 14:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 14:08
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Gazze’de can kaybı 32 bin 845’e çıktı

İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 75 bin 392 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 32 bin 845’e çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 178 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 94 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 845'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 392'ye ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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(AS)

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