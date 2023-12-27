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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 16:05
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 16:06
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Gazze’de can kaybı 21 bin 110 oldu

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarındaki yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de can kaybı 21 bin 110 oldu
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarındaki yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.

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(AS)

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