DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2025 16:22
2 dk Okuma

Gazze’de Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne yol açtı

Gazze’deki hükümet, 10 Aralık’tan bu yana etkili olan kutup kökenli Byron fırtınasının yaklaşık 4 milyon dolar zarara neden olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazze’de Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne yol açtı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Deyr el-Belah’ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında Byron fırtınasının bölgeye etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Byron fırtınası”, BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) tanımıyla Doğu Akdeniz’de etkili olan şiddetli bir hava sistemi; Yunanistan ve Kıbrıs’ta sel baskınlarına yol açtıktan sonra 10 Aralık’ta Gazze’ye ulaştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sivil savunma ekiplerinin, İsrail tarafından bombalanarak hasar gören, yağmur ve fırtına nedeniyle çöken yaklaşık 13 binanın enkazından 11 Filistinlinin cesedini çıkardığını söyleyen Sevabite, ekiplerin enkaz altındaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İlk tahminlere göre olumsuz hava koşullarının neden olduğu zararın yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu dile getiren Sevabite, fırtınadan en çok çadırların etkilendiğini, 53 bin çadırın kısmen veya tamamen hasar gördüğünü kaydetti.

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı 27 binden fazla çadırın sular altında kaldığını ve sürüklendiğini belirten Sevabite, yaklaşık bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişiden 250 binden fazlasının bu durumdan etkilendiğini ve bunların çoğunun asgari düzeyde koruma sağlamayan çadırlarda ve ilkel barınaklarda yaşadığını belirtti.

Sevabite, fırtınanın Gazze Şeridi’ndeki yollara zarar verdiğini, su şebekesinin zarar görmesi sonucu temiz suyun çamurlu suyla karıştığını dile getirdi.

Fırtına ve şiddetli yağıştan dolayı binlerce Filistinli ailenin gıda stoklarını kaybettiğini söyleyen Sevabite, seraların da hasar gördüğünü ifade etti.

Sağlık alanındaki kayıplara da dikkati çeken Sevabite, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgelerde hizmet veren onlarca mobil sağlık noktasının hasar gördüğünü, ilaç ve tıbbi malzemelerin kaybolduğunu belirtti.

Sevabite, İsrail’in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi’ne 300 bin çadır ve mobil ev ile acil durum malzemelerinin girişini ve güvenli barınakların inşasını engellediğini dile getirdi.

(VC)

İstanbul
İstanbul
Gazze Şeridi byron fırtınası Filistin-İsrail çatışması
ilgili haberler
Gazze’de çocuklar ateşkeste de ölüyor
9 Aralık 2025
/haber/gazzede-cocuklar-ateskeste-de-oluyor-314347
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye havadan saldırdı
6 Aralık 2025
/haber/israil-ateskese-ragmen-gazzeye-havadan-saldirdi-314257
“Gazze’de okullar hala sığınak olarak kullanılıyor”
2 Aralık 2025
/haber/gazzede-okullar-hala-siginak-olarak-kullaniliyor-314104
Gazze hükümeti: İsrail ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdü
30 Kasım 2025
/haber/gazze-hukumeti-israil-ateskesin-ilk-50-gununde-357-filistinliyi-oldurdu-314006
