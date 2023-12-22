“Gazze’de birçok yetişkin, çocuklar yesin diye aç kalıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, Gazze'de 2,2 milyon insanın tamamının akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm tarafları acilen insani yardım erişimini kolaylaştırmaya çağırdı.

Merkezi Roma'da bulunan FAO'nun genel direktörü Çü, X sosyal medya platformunda, Dünya Gıda Programının (WFP) dün açıkladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunu yeniden paylaşarak, “Gazze'deki 2,2 milyon insanın tamamı akut açlıkla karşı karşıya. Gıda güvenliği durumu çok vahim” dedi.

FAO olarak üretimi canlandırmak amacıyla hayati öneme sahip tarımsal malzemelerin ulaştırılması için çabalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Çü, “Ancak, tüm tarafları acilen insani yardım erişimini kolaylaştırmaya çağırıyoruz” diye yazdı.

Raporda ne vardı?

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de 570 binden fazla kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeni 'Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var” dendi.

WFP'nin Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi: “IPC raporu, Gazzelilerin yüzde 26'sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla (IPC Faz 5) karşı karşıya olduğunu vurguladı.”

IPC raporunda, "mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riski bulunduğu" da bildirildi.

Açıklamada Gazze'deki insanların, WFP personeline, günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, şunları söyledi:

“WFP, haftalardır yaklaşan bu felaket konusunda uyarıyordu. Maalesef talep ettiğimiz güvenli ve düzenli erişim olmadan durum çaresiz. Gazze’deki hiç kimse açlık konusunda güvende değil. İnsanların açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için hemen insani yardım erişimine ihtiyaç var. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey barıştır. WFP, insani ateşkes çağrısını yineliyor. Dünya hayat kurtarmak için bir araya gelmeli.”