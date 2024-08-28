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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 10:41
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Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü

Gazeteci Muhammed Abd Rabbo’nun ölümüyle Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 172 oldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Abd Rabbo yaşamını yitirdi. Abd Rabbo'nun naaşı, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Muhammed Abd Rabbo’nun kardeşi gazeteci Ömer Abd Rabbo, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, saldırıda ağır yaralanan kız kardeşi Sümeyye Abd Rabbo’nun da hayatını kaybettiğini yazdı.

Ömer Abd Rabbo, kardeşleri Muhammed ve Sümeyye’nin naaşlarının, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Deyr Belah mezarlığına defnedileceğini kaydetti.

Gazze’de 172 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 171 olduğunu açıklamıştı. Muhammed Abd Rabbo’nun ölümüyle bu sayı 172’ye yükseldi.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de İsrail'in saldırılarında Gazze'de 111, Lübnan'da 3 gazeteci; Filistinli grupların saldırılarında ise İsrail'de 2 gazetecinin öldürüldüğünü; 2 Filistinli gazetecinin kayıp olduğunu, 53 gazetecinin tutuklandığını açıkladı. CPJ ayrıca, 350 ölüm, yaralanma ve tutuklama olayının da araştırıldığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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