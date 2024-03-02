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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Mart 2024 17:20
 ~ Son Güncelleme: 2 Mart 2024 17:26
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Gazze’de ateşkese ilişkin müzakereler yarın Mısır'da başlıyor

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de ateşkese ilişkin müzakereler yarın Mısır'da başlıyor
Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

İsrail’in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucular yarın (3 Mart) yeniden müzakerelere başlıyor.

Mısır’ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde “ilerleme” olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, “Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
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