Gazze’de ateşkes sağlanmasına dünyadan tepkiler
ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından İsrail ile Hamas’ın, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail’in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.
Ardından, Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda ülke, Gazze Şeridi’nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Donald Trump’ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.
Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze’ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, “Acılar sona ermelidir” ifadesine yer verdi.
Guterres, şunları kaydetti:
“Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.”
Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
“ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bunun, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barışa doğru atılmış büyük bir adım olduğunu kaydetti.
Ghebreyesus, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini umut ettiğini belirterek, “Böylece tüm sivillerin çektiği acılar nihayet sona erer ve tüm esirler saygıyla evlerine geri getirilir” değerlendirmesinde bulundu.
DSÖ’nün, Gazze genelindeki hastaların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yıkılan sağlık sisteminin rehabilitasyonunu desteklemek için çalışmalarını artırmaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
“ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin bu atılımı gerçekleştirmedeki diplomatik çabalarını takdir ediyorum” ifadesini kullanan von der Leyen, “İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminin desteğinden de cesaret aldığını” belirtti.
Von der Leyen, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tam olarak uyma çağrısı yaparak “Tüm esirler güvenli bir şekilde serbest bırakılmalı. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Çekilen acılar sona ermeli” değerlendirmesini yaptı.
AB’nin Gazze’ye insani yardımların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini aktaran von der Leyen, “Zamanı geldiğinde, iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına yardımcı olmaya hazır olacağız” mesajını paylaştı.
Von der Leyen, “Bugünkü fırsat değerlendirilmeli. Bu fırsat, kalıcı barış ve güvenliğe doğru güvenilir bir siyasi yol oluşturma fırsatıdır. İki devletli çözüme sağlam bir şekilde bağlı bir yol” ifadelerine yer verdi.
Aynı mesaj, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından da paylaşıldı.
Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“[Mısır’daki] Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
“İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Fransa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu anlaşmaya varılmasını, esirler, Gazze’deki Filistinliler ve bölge için büyük bir umut olarak niteleyen Macron, “Esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes için gece varılan ateşkesin yanı sıra (anlaşmaya) varmak için Başkan (Donald) Trump gibi Katarlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.
Macron, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tamamen uyması çağrısında bulunarak, “Bu anlaşma, savaşın sonunu ve 2 devletli çözüme dayalı siyasi çözümün açılmasını sağlamalı. Fransa, bu amaca katkı sağlamaya hazır. Öğleden sonra bunu Paris’te uluslararası ortaklarımızla görüşeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planının ilk aşaması konusunda bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
“Tüm dünyada derin bir rahatlama hissettiğimiz bir an.” nitelemesi yapan Starmer, bunun özellikle esirler, aileleri ve son 2 yılda her türlü acıyla karşı karşıya kalmış Gazze halkı tarafından hissedildiğine dikkati çekti.
Starmer, “Mısır, Katar, Türkiye ve ABD’ye bu kritik ilk adımın güvence altına alınmasında bölgesel ortaklarımızın da desteğiyle gösterdikleri yorulmak bilmez diplomatik çabalardan dolayı minnettarım.” ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, bununla beraber Gazze’ye yardım girişinin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.
Starmer, İngiltere’nin barış planının uygulanmasına her türlü desteği vereceğini bildirdi.
İtalya
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, “Mısır’da, Başkan Donald Trump’ın Barış Planı’nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze’de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze’deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump’a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Meloni, bu anlaşma ve Trump Planı’nın ortaya koyduğu daha geniş yol haritasının, mutlaka değerlendirilmesi gereken ve bu çatışmayı sona erdirmek için “eşsiz bir fırsat” olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Bu nedenle tüm tarafları, halihazırda üzerinde uzlaşılmış önlemlere tamamen uymaya ve Barış Planı’nda öngörülen bir sonraki adımların hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırıyorum. İtalya, arabulucuların çabalarını desteklemeye devam edecek ve Gazze’nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınmasına katkı sağlamaya hazırdır.”
Kanada
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ateşkesin sağlanması için çabalarından ötürü ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür etti.
Carney, “Yıllar süren yoğun acıların ardından sonunda barış ulaşılabilir hissettiriyor. Kanada, taraflara anlaşmaya varılan tüm maddeleri hızla uygulamaları, adil ve kalıcı barış için çalışmaları çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Hollanda
Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Schoof, Gazze’de ateşkes anlaşmasının duyurulmasının uzun zamandır beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu, pek çoğunun acısına bir son anlamına gelebilir, esirler, aileleri ve Gazze halkı.” ifadesini kullandı.
Schoof, ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkes planı için teşekkür ederek, “Mısır, Katar ve Türkiye’nin çabalarına çok teşekkürler.” ifadesine yer verdi.
Anlaşmanın en kısa sürede uygulanması gerektiğini vurgulayan Schoof, “Bu anlaşma, kalıcı ve adil barışa doğru bir adım olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.
İrlanda
İrlanda Başbakanı Micheal Martin de yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılmasını olumlu karşıladığını belirtti.
Martin, tüm tarafları, anlaşmanın şartlarına uymaya, esirleri serbest bırakmaya ve Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların Gazze’ye girişini sağlamaya çağırdı.
Anlaşmanın sağlanması için diplomatik çaba gösteren ülkelere ve ABD’ye teşekkür eden Martin ,”Savaş ve ölümler durmalı.” ifadelerini kullandı.
Avustralya
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.
Açıklamada, “İki yılı aşkın süredir devam eden çatışma, esirlerin tutulması, acı verici sivil can kayıplarının ardından bu, barışa doğru oldukça gerekli bir adım” ifadesine yer verildi.
Taraflara ateşkes planının maddelerine saygı duymaları çağrısında bulunulan açıklamada Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu anlaşmanın sağlanmasındaki önemli rolü vurgulanarak Trump’a çabalarından ötürü teşekkür edildi.
Açıklamada, “Gazze’de iyileşmeye, uzun dönem barışı sağlamaya ve Filistin devletinin inşasına giden yol çok uzun. Ortaklarımızla birlikte Avustralya adil ve kalıcı iki devletli çözüm için elinden geleni yapmaya devam edecek” ifadesi kullanıldı.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Peters, bu anlaşmanın, iki yıldır Gazze’de olanlardan dolayı çekilen acıları sonlandırmaya yönelik ilk olumlu adım olduğunu ifade ederek ABD, Türkiye, Mısır ve Katar’ın çabalarını takdir etti.
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada “Gazze’de soykırımı sona erdirecek anlaşmanın duyurulması, Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamak için tarihi bir fırsat.” ifadesini kullandı.
Şerif, Türkiye, Katar ve Mısır’ın müzakerelerdeki çabalarını ve Trump’ın bu konudaki çalışmalarını takdir ederek “En önemlisi benzeri görülmedik ve bir daha tekrarlanmaması gereken şekilde acı çeken Filistin halkına hürmet göstermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesinden ciddi endişe duyduğunu ve şiddetli kınadıklarını belirten Şerif, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarından sorumlu tutulması çağrısı yaptı.
Şerif, “Filistin halkının barış, güvenlik ve itibarının” kendi istekleri ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Hindistan
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Modi, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze halkına insani yardım sağlanmasının kalıcı barışa giden yolu açmasını umduklarını ifade etti.
Malezya
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda “Gazze’de ateşkes için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.
Enver, bu gelişmenin “aylar süren dayanılmaz acı ve yıkımın ardından umut verdiğini” belirterek şiddete son verebilecek ve can kayıplarını önleyecek çabaların arkasında olunması gerektiğini kaydetti.
Malezya’nın Filistin halkına desteğini yineleyen Enver, taraflara “kalıcı ve kapsamlı barışa doğru bu fırsatı” değerlendirmeleri çağrısında bulundu.
Avusturya
Avusturya Başbakanı Christian Stocker de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Barış müzakerelerinde sağlanan ilerleme, Orta Doğu’dan uzun zamandır beklenen iyi bir haber. ABD Başkanı Donald Trump ve tüm ilgili ülkelere diplomatik çabaları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Stocker, esirlerin serbest bırakılması, kan dökülmesinin sona ermesi ve Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaşması için anlaşmanın bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı.
Macaristan
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Szijjarto, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Trump’ın çabaları sayesinde”, Orta Doğu’da barış ve güvenlik için nihayet gerçek bir umut doğduğunu kaydetti.
Slovakya
Slovakya Dışişleri Bakanlığının X’teki hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blanar, Slovakya’nın anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek bunu, “çatışmanın” sona erdirilmesi ve sivil halkın acılarının hafifletilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.
Barış, istikrar ve sivil halkın korunmasını amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklediklerini aktaran Blanar, barışı canlandırmak ve Orta Doğu’da güvenliği sağlamak için ortak çabaların bir parçası olmaya hazır olduklarını bildirdi.
