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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2025 16:52
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2025 16:55
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Gazze’de ateşkes resmen başladı

İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze’de ateşkes resmen başladı
Fotoğraf: AA

İsrail, Hamas’ın Gazze’den serbest bırakılacak esirlerin listesini iletmesinin ardından ateşkesin başladığını duyurdu. İsrail’in 471 gün süren saldırılarında Gazze’deki can kaybı 46 bin 913’e ulaşırken, yaralı sayısının 110 bin 750 olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkese dair detaylar paylaşıldı. Ateşkes öncesinde, İsrail’in Gazze Şeridi sınırında düzenlediği propaganda turları dikkat çekti. Sınır bölgesine gelen bazı İsrailliler, düzenlenen hava saldırılarını izleyerek sevinç gösterilerinde bulundu.

Ateşkesin devreye girmesinden kısa süre sonra İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze üzerinde uçmaya devam ettiği gözlemlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerel saatle sabah 08.30’da (TSİ 09.30) başlaması planlanan ateşkesin, Hamas’ın esir listesini iletmesiyle yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Esir takası anlaşması

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıkladı. İsrail ise serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin listesini aldığını duyurdu.

Katar: Ateşkes başladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ateşkesin başladığını teyit ettiklerini belirtti. Ensari, serbest bırakılacak esirlerden ikisinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığına sahip olduğunu da kaydetti.

Hamas: Anlaşmaya bağlıyız

Hamas, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte anlaşmanın maddelerine bağlı kalacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin özgürlüklerine kavuşacağına dair taahhüt yinelenirken, Gazze Şeridi’ne yardımların girişinin sağlanacağı ve hayatın normale dönmesi için destek verileceği ifade edildi.

Gazze’de ateşkes belirsizliğinde İsrail'in saldırılarında 24 kişi öldü

İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
Bugün 12:23

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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