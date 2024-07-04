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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 08:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 08:49
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Gazze’de ateşkes için görüşme

Hamas, ateşkes müzekkereleri kapsamında Mısır ve Katar’la görüştüğünü açıkladı. İsrail, Hamas’ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de ateşkes için görüşme
Fotoğraf: AA

Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır ve Katar) fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirilmişti: "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti."

Açıklamada, Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiği belirtildi.

“Askeri ve diplomatik baskı”

The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, diplomasi muhabirlerine "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve rehine takası müzakerelerine dair bir açıklama gönderdi.

Açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor" denilirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Müzakere sürecinde "doldurulması gereken ilave boşluklar" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kalan 120 rehinenin tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceği" ifadesine yer verildi.

Müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı. Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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