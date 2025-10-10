ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 13:05
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 13:19
2 dk Okuma

Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı

İsrail ordusu, ateşkesin yerel saatle 12.00’de başladığını ve kısmi çekilmenin tamamlandığı açıkladı. İsrail’in çekildiği bölgelere Gazze'deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimleri konuşlandırılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
*Binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşit Caddesi üzerinden kuzeydeki evlerine dönüyor, 10 Ekim 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00’de devreye girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi’nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi’ni kullanıyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında, İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar serbest bırakılması bekleniyor. İsrail ordusunun Gazze’den kısmi çekilmesinin tamamlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

İsrail ordusundan ‘ateşkes’ açıklaması

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin “sarı hat” olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Gazze’de ateşkesin yerel saatle 12.00’de devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çekilmenin olmadığı bölgelerde “acil tehdit” olarak nitelenen hedeflere saldırıların süreceği mesajına yer verildi.

Sınırın İsrail tarafındaki AA muhabirinin aktardığına göre, ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze’de herhangi bir saldırı veya patlama meydana gelmedi.

Saldırılar dursa da İsrail’e ait insansız hava araçları bölgede uçuş yapmaya devam ediyor.

İnfografik: Anadolu Ajansı

Gazze İçişleri Bakanlığı’ndan ‘konuşlanma’ açıklaması

Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekildiği bölgelere bakanlığa bağlı güvenlik birimlerinin konuşlandırılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, birimlerin, “düzeni yeniden sağlamak ve İsrail’in iki yıldır yaymaya çalıştığı kaosu çözmek için” bu bölgelere yerleştirileceği belirtildi.

Filistinlilerden “kamuya ait veya özel mülkleri korumaları, hayatlarını tehlikeye atacak her türlü eylemden kaçınmaları, polis, güvenlik ve hizmet birimleriyle işbirliği yapmaları” istenen açıklamada, “gelecek günlerde bakanlığa bağlı ilgili birimlerce çıkarılacak tüm talimat ve yönergelere uyulması” gerektiği vurgulandı.

2023 İsrail'in Gazze saldıları
13 Ekim 2023

