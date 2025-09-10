Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor: Son 24 saatte 5 can kaybı

İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle kıtlıkla mücadele eden Gazze Şeridi’nde, son 24 saatte 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 404’e yükselirken, bu kişilerin 141’inin çocuk olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze kentinde “kıtlık durumu” ilan etmişti. O tarihten bu yana 26’sı çocuk olmak üzere 126 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. IPC, kıtlığın eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus’a da yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail’in yardımların girişini engellemesi, gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin yokluğu Gazze’deki insani krizi derinleştiriyor. Yerinden edilen milyonlarca kişi çadırlarda veya kalabalık okul binalarında hayatta kalmaya çalışıyor. Hijyen koşullarının kötüleşmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor.

İsrail saldırılarında 41 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli öldü, 184 kişi yaralandı. Saldırılar özellikle Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

Gazze’nin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların vurulması sonucu Cuneyd ailesinden 15, Abdullah ailesinden 1 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus’taki bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi öldü.

Saldırılar, insani yardım bekleyen sivilleri de hedef aldı. Son 24 saatte yardım noktalarında en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

Savaşın bilançosu

Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesin bozulmasından bu yana düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 12 bin 98’e, yaralı sayısının ise 51 bin 462’ye ulaştığı açıklandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 64 bin 656’ya, yaralıların sayısı ise 163 bin 503’e çıktı. Binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Batı Şeria’da da baskınlar

İsrail ordusu Batı Şeria’da da baskınlarını sürdürüyor. Tulkerim’de Zafir ailesine ait bir ev patlayıcılarla yıkıldı. Tubas ve Cenin’de de evler hedef alındı, baskınlarda çocuklar yaralandı. İsrail’in sıklaştırdığı saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

“Gazze harabeye dönecek” tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas esirleri serbest bırakmaz ve silahsızlanmayı kabul etmezse Gazze’yi “harabeye çevirmekle” tehdit etti. Son günlerde çok katlı binaların sistematik şekilde vurulmasıyla binlerce Filistinli evsiz kaldı.

Yerleşimci şiddeti

Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılar da devam ediyor. Ramallah yakınlarında bir grup İsrailli yerleşimci, engelli bir Filistinliyi darp ederek başından yaraladı. Ardından İsrail askerleri bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerini gaz ve ses bombalarıyla hedef aldı.

(EMK)