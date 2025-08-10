Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 100’e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye çıktığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan el-Burş, Gazze’de son 24 saatte 2’si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti. Burş, Gazze’de açlıktan hayatını kaybeden 217 kişiden 100’ünün çocuk olduğunu söyledi.

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 175'e yükseldi

"Uluslararası hukuka göre savaş suçu"

Uluslararası çocuk hakları örgütü “Save the Children/Çocukları Koruyun”, Gazze’de açlık nedeniyle 100 çocuğun ölümünü kınayarak, bunu “dünyayı utandıran yıkıcı bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Kuruluşun Ahmad Alhendawi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölge direktörü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“En az 100 çocuğun açlıktan ölmesine izin verirken, onları kurtaracak gıda, su ve tıbbi malzemeler sınır geçişinde sadece birkaç kilometre uzakta bekliyor. Ne tür bir dünya inşa ettik? Gazze'deki çocuklar İsrail yetkilileri tarafından kasıtlı olarak aç bırakılıyor. Bu, insani yardım kuruluşlarının aylardır uyarıda bulunduğu, tamamen öngörülebilir ve önlenebilir bir trajediydi. Neredeyse iki yıldır süren savaş ve hayat kurtaran yardımların engellenmesi, çocukları toplu ölümlere, acılara ve paramparça olmuş bir geleceğe mahkum etti, bunların hepsi tamamen önlenebilir şeylerdi. Mevcut tüm kanıtlar, İsrail hükümetinin açlığı bir savaş yöntemi olarak kullandığını gösteriyor, bu, uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur.”

Uluslararası toplumun “uluslararası hukuku her alanda sağlamak ve uygulamakla yükümlü olduğunu” belirten Alhendawi, “Bu yasal görevin ihmal edilmesi hepimizin sorumluluğundadır. Bu, ortak insanlığımızın ahlaki bir yara izidir ve dünyayı utandırmaktadır” dedi.

Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

(RT)