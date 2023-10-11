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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 08:23
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:50
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Gazze’de 8 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet basın ofisinin açıklamasına göre, İsrail saldırılarında 8 gazeteci yaşamını yitirdi, 10 gazeteci yaralandı, 2 gazeteci de kayıp.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/gazzede-8-gazeteci-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre, Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Ölen gazetecilerin isimleri şöyle: Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime.

Açıklamada, gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid’den de haber alınamadığı belirtildi.

Basın ofisi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığı, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğu bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. (AS)

Hamas Gazze Şeridi aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu Filistin-İsrail Savaşı
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