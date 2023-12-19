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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 08:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 08:26
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Gazze’de 52 bin 500 konut yıkıldı

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinin açıklamasına göre, İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kaldı, 138 sağlık kuruluşu hedef alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/gazzede-52-bin-500-konut-yikildi.jpg
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı” belirtildi.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı, toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü aktarıldı.

90 okul ve üniversite hizmet dışı kaldı

İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sonucu, Gazze Şeridi'nde hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 3 kilisenin önemli ölçüde hasar gördüğü, 90 okul ve üniversitenin tamamen hizmet dışı kaldığı ve 282 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar aldığı belirtildi.

22 hastane kullanılmaz durumda

İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktartılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

300 sağlık personeli öldü

İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ile 96 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 40 sağlık personeli ve 8 gazetecinin de İsrail güçlerince alıkonulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, çoğu çocuk ve kadın 7 bin kişinin kayıp olduğu, bunların ya enkaz altında ya da akıbeti hakkında bilgi alınamayan kişiler olduğu ifade edildi.

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(AS)

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