Gazze’de 496 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'de sağlık alanındaki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Filistinli Doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 496'ya yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 1500 sağlık çalışanı yaralandı, 309'u alıkonuldu.

Uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı el-Berş'in hayatını kaybetmesine dair Bakanlık, “İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutukluların özellikle de Gazzelilerin durumlarının tamamen gizli tutulduğu göz önüne alındığında bu işlenen son suç olmayacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, sağlık ve insan hakları kuruluşlarına "İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, işkence, terör ve katliamdan korunması için müdahale edilmesi" çağrısı yaptı.

Esirler Cemiyetinden açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti dün yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan biri doktor 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ölen Filistinlilerin Doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş ve İsmail Abdulbari Receb Hıdır adlı mahpus olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu belirtildi.

Doktor Berş'in, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde başka meslektaşlarıyla birlikte Aralık 2023'te alıkonulduğu aktarılan açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi" dendi.

Hamas: Suçları, insani vazifelerini yerine getirmekti

Hamas, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan iki Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde görevi başındayken İsrail güçleri tarafından alıkonulan doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş olduğu belirtilen açıklamada, bunun, "Filistin halkı aleyhinde devam eden korkunç savaş suçlarının teyidi mesabesinde olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in aralarında doktorların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi okullardan, hastanelerden alarak en basit insani haklardan yoksun gözaltı merkezlerine götürdüğü, bu kişilerin suçlarının, yaralı ve hastalar karşısında insani vazifelerini yerine getirmek olduğu belirtildi.

Hamas, uluslararası topluma, "bu Nazi tutumunun suç sayılması ve kınanması" için ivedilikle harekete geçilmesi ve suçları tüm sınırları aşan İsrail liderlerinden hesap sorulması çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)