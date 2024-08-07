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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 14:04
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 14:06
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Gazze’de 39 bin 677 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 677'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kadın ellerini başının arasına almış, yıkıntıların içinde oturuyor.
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine 2 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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