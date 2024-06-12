ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 16:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 16:06
1 dk Okuma

Gazze’de 37 bin 202 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, 250. gününde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 37 bin 202 Filistinli hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 250 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 38 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 202'ye, yaralı sayısı 84 bin 932'ye yükseldi. Ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor
12 Haziran 2024
/haber/bm-sorusturma-komisyonu-israil-gazze-de-savas-sucu-isliyor-296434
“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”
11 Haziran 2024
/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
11 Haziran 2024
/haber/abd-nin-gazze-de-ateskes-tasarisi-bmgk-de-kabul-edildi-296369
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor
7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
ilgili haberler
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor
12 Haziran 2024
/haber/bm-sorusturma-komisyonu-israil-gazze-de-savas-sucu-isliyor-296434
“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”
11 Haziran 2024
/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
11 Haziran 2024
/haber/abd-nin-gazze-de-ateskes-tasarisi-bmgk-de-kabul-edildi-296369
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı
8 Haziran 2024
/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor
7 Haziran 2024
/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
Sayfa Başına Git