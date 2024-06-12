Gazze’de 37 bin 202 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 250 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 38 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 202'ye, yaralı sayısı 84 bin 932'ye yükseldi. Ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)