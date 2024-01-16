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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 16:32
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Gazze’de 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, uluslararası kurumlara kronik hastalar için acilen ilaç temin edilmesi çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastaların durumuna dair bugün açıklama yaptı, “Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı” dedi.

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Bu hastaların maruz kaldığı tehlikeli sağlık komplikasyonları konusunda uyarıda bulunan Kudra, uluslararası kurumlara kronik hastalar için acilen ilaç temin edilmesi çağrısı yaptı.

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Kudra ayrıca “ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının tükendiğini ve diğer tıbbi gazlarda da ciddi sıkıntı olduğunu” duyurdu.

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Filistinli ve uluslararası sağlık kurumları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün çökeceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

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(AS)

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