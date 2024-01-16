Gazze’de 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastaların durumuna dair bugün açıklama yaptı, “Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı” dedi.

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Bu hastaların maruz kaldığı tehlikeli sağlık komplikasyonları konusunda uyarıda bulunan Kudra, uluslararası kurumlara kronik hastalar için acilen ilaç temin edilmesi çağrısı yaptı.

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Kudra ayrıca “ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının tükendiğini ve diğer tıbbi gazlarda da ciddi sıkıntı olduğunu” duyurdu.

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Filistinli ve uluslararası sağlık kurumları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün çökeceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)