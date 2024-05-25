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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2024 10:43
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2024 10:44
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Gazze’de 35 bin 857 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinli hayatını kaybetti, 1232 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 35 bin 857 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 232 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin hayatını kaybettiği 1232 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 857'ye, yaralı sayısı 80 bin 293'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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