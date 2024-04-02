“Gazze’de 346 bin çocuk ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya”

Save the Children'ın Filistin Direktörü Xavier Joubert, Gazze'de çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edildiğini vurgulayarak, hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesinin "vicdansızlık" olduğunu belirtti.

Britanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenen çocukların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gıda ve tıbbi bakımı alamadığı, gıdaların her fırsatta engellendiği ve sağlık sisteminin yok edildiği kaydedildi.

2 yaşın altındaki her üç çocuktan biri, aşırı zayıf

Ailelerin, çocuklarının aşırı kilo kaybı, halsizlik ve cilt çatlaklarından mustarip olduğu aktarılan açıklamada, insani yardım kuruluşu Küresel Beslenme Kümesi'ne göre, Gazze'de 5 yaşın altındaki 346 bin çocuğun en ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her üç çocuktan birinin, yetersiz beslenmenin en ağır şekli aşırı zayıflıktan mustarip olduğu bildirildi.

“Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları yok ediliyor”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Xavier Joubert şunları söyledi:

“Gazze'deki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edilişine tanık oluyoruz. Çocukların son 6 ay içinde ölümün eşiğine ve ötesine itilme oranları şoke edici.

Hayat kurtaran gıda, beslenme ürünleri ve tıbbi malzemelerin, çocukların yetersiz beslenmeden dolayı gereksiz yere ve acı içinde öldüğü yerden sadece kilometrelerce uzakta, sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır.

Açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Halihazırda 27 çocuk açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya şimdi harekete geçmezse bu sayıya, sayısız çocuk daha eklenecek.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)