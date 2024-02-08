ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 10:41
1 dk Okuma

Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Filistin'deki sağlık çalışanları, İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Batı Şeria'daki Ramallah kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde toplanan Filistin'deki sağlık çalışanları, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki saldırılarında 340 doktor ve sağlık sektörü çalışanını öldürdü, 900 kişiyi yaraladı ve 100 sağlık personelini gözaltında tutmaya devam ediyor" dedi.

"Uluslararası insancıl hukukun ihlali"

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık ekiplerinin ciddi ihlallere maruz kaldığın vurgulayan Filistinli Bakan, "zalimce ve yasa dışı" olarak nitelediği uygulamaların, uluslararası insancıl hukukun birçok hükmünün açık bir şekilde ihlalini oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze saldırılarıyla ilgili kararına rağmen İsrail'in sağlık sektörüne yönelik ihlalleri arttığına dikkati çeken Keyle, "sağlık sektörü çalışanlarına koruma sağlanması gerektiğini" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının çağrısıyla düzenlenen ve Filistin'deki sağlık ve ambulans hizmet sağlayıcılarının temsilcilerinin de bulunduğu protestoda katılımcılar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık personeline yönelik saldırılarını kınayan, korunmasını ve saldırının durdurulmasını talep eden pankartlar açtı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
“Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynini kaybetti”
Bugün 08:26
/haber/gazze-de-17-bin-cocuk-ebeveynini-kaybetti-291624
Gazze’de 27 bin 840 kişi hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-27-bin-840-kisi-hayatini-kaybetti-291591
BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı
8 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-de-aclik-12-kat-artti-291567
SAVAŞI BİTİRMEYE DÖNÜK MÜZAKERELER DE PLANDA
Gazze: Hamas üç aşamalı esir değişimi ve ateşkes planını kabul etti
7 Şubat 2024
/haber/gazze-hamas-uc-asamali-esir-degisimi-ve-ateskes-planini-kabul-etti-291561
BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi
7 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-deki-saglik-tesislerinin-yuzde-84-u-saldirilardan-etkilendi-291543
Blinken’in davetini reddeden ABD’li doktor: Gazze’de ailemden 100 kişi öldürüldü
7 Şubat 2024
/haber/blinkenin-davetini-reddeden-abdli-doktor-gazzede-ailemden-100-kisi-olduruldu-291521
BM: İsrail'in tahliye edilmesini istediği yerler Gazze'nin üçte ikisi
7 Şubat 2024
/haber/bm-israil-in-tahliye-edilmesini-istedigi-yerler-gazze-nin-ucte-ikisi-291512
BM: İsrail, Gazze’de açlığı “soykırım silahı” olarak kullanıyor
6 Şubat 2024
/haber/bm-israil-gazzede-acligi-soykirim-silahi-olarak-kullaniyor-291496
“Gazze’de gıda maddeleri tükendi”
6 Şubat 2024
/haber/gazzede-gida-maddeleri-tukendi-291451
ilgili haberler
“Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynini kaybetti”
Bugün 08:26
/haber/gazze-de-17-bin-cocuk-ebeveynini-kaybetti-291624
Gazze’de 27 bin 840 kişi hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-27-bin-840-kisi-hayatini-kaybetti-291591
BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı
8 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-de-aclik-12-kat-artti-291567
SAVAŞI BİTİRMEYE DÖNÜK MÜZAKERELER DE PLANDA
Gazze: Hamas üç aşamalı esir değişimi ve ateşkes planını kabul etti
7 Şubat 2024
/haber/gazze-hamas-uc-asamali-esir-degisimi-ve-ateskes-planini-kabul-etti-291561
BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi
7 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-deki-saglik-tesislerinin-yuzde-84-u-saldirilardan-etkilendi-291543
Blinken’in davetini reddeden ABD’li doktor: Gazze’de ailemden 100 kişi öldürüldü
7 Şubat 2024
/haber/blinkenin-davetini-reddeden-abdli-doktor-gazzede-ailemden-100-kisi-olduruldu-291521
BM: İsrail'in tahliye edilmesini istediği yerler Gazze'nin üçte ikisi
7 Şubat 2024
/haber/bm-israil-in-tahliye-edilmesini-istedigi-yerler-gazze-nin-ucte-ikisi-291512
BM: İsrail, Gazze’de açlığı “soykırım silahı” olarak kullanıyor
6 Şubat 2024
/haber/bm-israil-gazzede-acligi-soykirim-silahi-olarak-kullaniyor-291496
“Gazze’de gıda maddeleri tükendi”
6 Şubat 2024
/haber/gazzede-gida-maddeleri-tukendi-291451
Sayfa Başına Git