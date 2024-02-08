Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Batı Şeria'daki Ramallah kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde toplanan Filistin'deki sağlık çalışanları, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki saldırılarında 340 doktor ve sağlık sektörü çalışanını öldürdü, 900 kişiyi yaraladı ve 100 sağlık personelini gözaltında tutmaya devam ediyor" dedi.

"Uluslararası insancıl hukukun ihlali"

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık ekiplerinin ciddi ihlallere maruz kaldığın vurgulayan Filistinli Bakan, "zalimce ve yasa dışı" olarak nitelediği uygulamaların, uluslararası insancıl hukukun birçok hükmünün açık bir şekilde ihlalini oluşturduğunu kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze saldırılarıyla ilgili kararına rağmen İsrail'in sağlık sektörüne yönelik ihlalleri arttığına dikkati çeken Keyle, "sağlık sektörü çalışanlarına koruma sağlanması gerektiğini" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının çağrısıyla düzenlenen ve Filistin'deki sağlık ve ambulans hizmet sağlayıcılarının temsilcilerinin de bulunduğu protestoda katılımcılar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık personeline yönelik saldırılarını kınayan, korunmasını ve saldırının durdurulmasını talep eden pankartlar açtı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)