Gazze’de 32 bin 414 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 414'e, yaralı sayısı da 74 bin 787'ye çıktı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)