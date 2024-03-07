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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 13:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 13:38
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Gazze’de 30 bin 800 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in 153 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam 72 bin 298 Filistinli de yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de 30 bin 800 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 153 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Yazılı açıklamasında İsrail ordusunun son 24 saatte 83 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Bakanlık, toplam can kaybının 30 bin 800'e yükseldiğini aktardı.

Açıklamada, son saldırılarda 142 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının da 72 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

“Açlık ve susuzluktan” 20 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesinde de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 72 yaşında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktararak Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve dehidrasyondan kaynaklı ölümlerin sayısının yalnızca hastanelere ulaşanları yansıttığını belirten Kudra, "Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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