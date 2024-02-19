Gazze’de 29 bin 92 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü bilgisini veren Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)