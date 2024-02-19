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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 15:16
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 15:16
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İSRAİL SALDIRILARINDA 136. GÜN

Gazze’de 29 bin 92 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısı da 69 bin 28'e ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 29 bin 92 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü bilgisini veren Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.

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2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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