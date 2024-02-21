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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 15:02
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Gazze’de 29 bin 313 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 138 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de toplam yaralı sayısı da 69 bin 333'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 29 bin 313 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 138 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Son saldırılarda 118 kişinin yaşamını yitirdiği ve bölgedeki can kaybının 29 bin 313'e çıktığını bildiren Bakanlık, İsrail güçlerinin 163 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının 69 bin 333'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/unesco-israil-saldirilari-gazze-deki-kulturel-mirasa-da-zarar-veriyor-292246
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21 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-deki-nasir-hastanesi-iyilesme-degil-olum-yeri-292160
Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı
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/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
Rehine takası için müzakere sürüyor
22 Şubat 2024
/haber/rehine-takasi-icin-muzakere-suruyor-292231
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/haber/katar-gazzede-muzakereler-zorluklara-ragmen-suruyor-292131
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/haber/israil-gazze-saldirisini-soykirim-la-suclayan-lula-yi-istenmeyen-kisi-ilan-etti-292089
ABD, Gazze'de insani ateşkes tasarısını veto etti
21 Şubat 2024
/haber/abd-gazze-de-insani-ateskes-tasarisini-veto-etti-292143
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/haber/israil-gazze-de-sinir-tanimayan-doktorlara-ait-barinagi-bombaladi-292148
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22 Şubat 2024
/haber/bm-gazzedeki-hastanede-10-bin-filistinli-bulunuyor-292210
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor
18 Şubat 2024
/haber/dso-gazze-deki-nasir-hastanesi-artik-hizmet-veremiyor-292027
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