Gazze’de 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 kişinin öldürüldüğü, 145 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı da 68 bin 291'e ulaştı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bilgisi yer aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)