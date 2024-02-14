ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 13:28
1 dk Okuma

İSRAİL SALDIRILARINDA 131. GÜN

Gazze’de 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı da 68 bin 291'e ulaştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 kişinin öldürüldüğü, 145 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 28 bin 576'ya, yaralı sayısı da 68 bin 291'e ulaştı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bilgisi yer aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
ABD’den “Refah’a operasyon” açıklaması
Bugün 09:27
/haber/abdden-refaha-operasyon-aciklamasi-291833
Güney Afrika: İsrail'in Refah'a saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır
Bugün 08:39
/haber/guney-afrika-israil-in-refah-a-saldirisi-uad-kararlarini-hice-saymaktir-291832
BM: Refah kenti insani felaketin eşiğinde
13 Şubat 2024
/haber/bm-refah-kenti-insani-felaketin-esiginde-291801
İsrail ordusu, Refah’a operasyon hazırlığında
12 Şubat 2024
/haber/israil-ordusu-refaha-operasyon-hazirliginda-291733
İsrail, Refah kentine hava saldırısı düzenledi
12 Şubat 2024
/haber/israil-refah-kentine-hava-saldirisi-duzenledi-291706
ilgili haberler
ABD’den “Refah’a operasyon” açıklaması
Bugün 09:27
/haber/abdden-refaha-operasyon-aciklamasi-291833
Güney Afrika: İsrail'in Refah'a saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır
Bugün 08:39
/haber/guney-afrika-israil-in-refah-a-saldirisi-uad-kararlarini-hice-saymaktir-291832
BM: Refah kenti insani felaketin eşiğinde
13 Şubat 2024
/haber/bm-refah-kenti-insani-felaketin-esiginde-291801
İsrail ordusu, Refah’a operasyon hazırlığında
12 Şubat 2024
/haber/israil-ordusu-refaha-operasyon-hazirliginda-291733
İsrail, Refah kentine hava saldırısı düzenledi
12 Şubat 2024
/haber/israil-refah-kentine-hava-saldirisi-duzenledi-291706
Sayfa Başına Git