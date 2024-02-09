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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 14:02
2 dk Okuma

Gazze’de 27 bin 947 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, Gazze’de enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’de 27 bin 947 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bugün açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiğini söyledi.

Açıklamaya göre, son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısı da 67 bin 459'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını ekledi.

Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğu, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.

Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek" dendi.

1,9 milyon kişi yerinden edildi

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin birçoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/gazze-de-17-bin-cocuk-ebeveynini-kaybetti-291624
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/haber/gazzede-27-bin-840-kisi-hayatini-kaybetti-291591
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