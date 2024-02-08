Gazze’de 27 bin 840 kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in son saldırılarında 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 67 bin 317'ye ulaştığını açıkladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 Filistinliyi daha öldürdüğünü, ölen kişi sayısının 27 bin 840'a yükseldiğini aktardı.
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Son saldırılarda 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 317'ye ulaştığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını ekledi.
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(AS)
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