Gazze’de 24 saatte 3’ü çocuk 9 kişi açlıktan öldü

İsrail’in abluka ve saldırıları nedeniyle kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3’ü çocuk 9 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127’si çocuk olmak üzere 348’e yükseldi. Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze’de resmi olarak kıtlık ilan etmişti. Bu tarihten bu yana 12’si çocuk 70 kişi açlıktan öldü.

IPC’nin yayımladığı son raporda, Gazze’de açlığın “felaket seviyesi” olarak bilinen 5. aşamaya ulaştığı ve yarım milyondan fazla insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Yardımın yalnızca yüzde 15’i girebildi

Gazze hükümeti Medya Ofisi, son beş günde bölgeye girmesi gereken 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534’ünün girişine izin verildiğini duyurdu. Açıklamada, son 35 günde 21 bin insani yardım tırından sadece 3 bin 188’inin ulaşabildiği, Gazze’ye girmesi gereken yardımların ancak yüzde 15’inin giriş yaptığı belirtildi.

İsrail’in açlığı ve güvenlik kaosunu “silah olarak kullandığı” ifade edilen açıklamada, yardımların yağmalanma ve hırsızlık riskiyle de karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ramallah’ta BM önünde protesto

Gazze’deki açlığı protesto etmek amacıyla Filistinli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla onlarca kişi Ramallah’taki BM temsilciliği önünde toplandı. Katılımcılar uluslararası toplumun sessizliğini kınayan pankartlar açtı.

Filistinli aktivist Ömer Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in 23 aydır sürdürdüğü soykırım, aç bırakma ve altyapıyı yok etme suçlarını durdurmak için artık dünya harekete geçmeli” dedi.

İsrail saldırılarında 98 kişi daha öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 404 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Böylece, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 63 bin 557’ye yükseldi.

(EMK)