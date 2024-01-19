Gazze’de 24 bin 620 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, dün akşam yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 104 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 172 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 326'sını da yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 620'ye, yaralı sayısının da 61 bin 830'a yükseldiğini kaydetti.

Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını aktardı.

Sağlık kuruluşları hedef alındı

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de 337 sağlık çalışanını öldürdüğü bilgisini veren Kudra, 99 sağlık çalışanını da alıkoymayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kudra, İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini vurguladı.

Barınaklarda salgın hastalık

Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakalar olduğunun altını çizdi.

Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

60 bin hamile kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail bombardımanı nedeniyle yaşanan korku nedeniyle yüzlerce kadının düşük ve erken doğum yaptığını ifade etti.

Kudra, barınaklardaki sağlık hizmeti yetersizliği ve hastanelere erişimin zorluğu nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının hayatının risk altında olduğunun altını çizdi.

İlaç eksikliği

Anestezi için kullanılan Nitröz gazının tükenmesine dikkati çeken Kudra, yüzlerce yaralı ve kurtarılabilecek vakanın ölümle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kudra, ilaç eksikliği ve Gazze'ye yeterli ilacın ulaştırılamaması nedeniyle kronik hastalıkları bulunan 350 bin kişinin ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

Laboratuvar testleri için malzemeler tükeniyor

Laboratuvarlarda malzeme eksikliği nedeniyle kan tahlilinin yapılamadığına dikkati çeken Kudra, testler için kullanılan malzemelerin yüzde 60'ının tükendiğinin altını çizdi.

Kudra, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet dışı kalması ve yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu barınaklardaki ilaç ve sağlık hizmetleri eksikliği nedeniyle 10 bin kanser hastasının ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya olduğu ve her gün onlarcasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerin çevresine saldırı

İsrail'in Deyr el-Belah ve Han Yunus'taki hastanelerin çevresini hedef almaya devam ettiğini kaydeden Kudra, söz konusu saldırıların binlerce yaralı, hasta, prematüre bebek ve yerinden edilmiş insanın hayatını tehdit ettiğini hatta onlarcasının ölümüne yol açtığını belirtti.

Kudra, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerinde aşırı kalabalığın bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun, yüksek sayıdaki yaralı ve hastaya sağlık hizmeti verilmesine engel olduğunu duyurdu.

Tıbbi yardımlar

Saldırılardan önce nüfusu 300 bin civarında olan Refah kentinin alt yapısının son derece kırılgan olduğunu aktaran Kudra, sağlık ve çevre altyapısının burada barınan yaklaşık 1,3 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade etti.

Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini çökmüş halde bırakmak amacıyla bölgeye getirilen tıbbi yardımların miktarını, çeşidini ve ulaştırma sürecini kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Gazze'ye gönderilen tıbbi yardımların ayrılmasından sonra yalnızca yüzde 30'unun kullanılabildiğini aktaran Kudra, yardımların gerekli ihtiyacı karşılamadığına dikkati çekti.

Yaralıların Gazze dışına çıkmasına ilişkin prosedürün yaralıları haftalarca bekleterek ölmelerine sebep olduğunu aktaran Kudra, İsrail'in söz konusu prosedürü yaralıları öldürmek için kullandığını iletti.

6 bin 500 yaralının Gazze dışına çıkması gerekiyor

Kudra, yaralıların çıkışı için yeni mekanizmaların oluşturulması ve açıklanan ihtiyaçlara göre tıbbi yardımın yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'den 6 bin 500 yaralının tedavi amacıyla acil olarak Gazze'den çıkarılması gerektiğinin altını çizen Kudra, Arap ülkelerine bu kişileri kabul etme çağrısı yaptı.

Kıtlık ve su eksikliği

Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlara, yerinden edilen Filistinliler için kapsamlı tıbbi tarama yapma ve salgın hastalıkların yayılması, kıtlık ile su eksikliği nedeniyle maruz kaldıkları sağlık ve insani felaketin önlenmesi için acil müdahalede bulunma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İsrail'in alıkoyduğu sağlık çalışanları ve insani çalışmalar yapan kişileri ziyaret etmesini ve serbest bırakılmaları için çalışmasını istedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)