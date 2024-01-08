ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 15:58
2 dk Okuma

Gazze’de 23 bin 84 kişi öldürüldü

Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de 23 bin 84 kişi öldürüldü
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 249 artarak, 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte de 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı bilgisini verdi.

Gazze’de durum: 7 bin kayıp, 1,9 milyon yerinden edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı.

Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi.

İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi.

Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi.

Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 5 bin 755 Filistinli gözaltına alındı
Bugün 16:10
/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-5-bin-755-filistinli-gozaltina-alindi-290352
DEM Parti, Filistin ile dayanışma mitingine çağırdı
Bugün 13:22
/haber/dem-parti-filistin-ile-dayanisma-mitingine-cagirdi-290333
“Blinken, savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için İsrail’de”
Bugün 13:11
/haber/blinken-savasin-bolgeye-yayilmasini-onlemek-icin-israilde-290330
Blinken: Gazze'de çatışmalar sona ermeli
Bugün 10:38
/haber/blinken-gazze-de-catismalar-sona-ermeli-290310
Gazze'nin kuzeyinde atıksu ve salgın hastalık tehlikesi
8 Ocak 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyinde-atiksu-ve-salgin-hastalik-tehlikesi-290288
Gazze için Mısır’da ateşkes görüşmesi
8 Ocak 2024
/haber/gazze-icin-misirda-ateskes-gorusmesi-290274
BM: Gazze’de nüfusun yüzde 85’i yerinden edildi
8 Ocak 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-yuzde-85i-yerinden-edildi-290270
Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
8 Ocak 2024
/haber/save-the-children-gazze-de-her-gun-en-az-10-cocuk-bacagini-kaybediyor-290253
BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık
8 Ocak 2024
/haber/bm-gazze-deki-siginaklarimiz-asiri-kalabalik-290252
ilgili haberler
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 5 bin 755 Filistinli gözaltına alındı
Bugün 16:10
/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-5-bin-755-filistinli-gozaltina-alindi-290352
DEM Parti, Filistin ile dayanışma mitingine çağırdı
Bugün 13:22
/haber/dem-parti-filistin-ile-dayanisma-mitingine-cagirdi-290333
“Blinken, savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için İsrail’de”
Bugün 13:11
/haber/blinken-savasin-bolgeye-yayilmasini-onlemek-icin-israilde-290330
Blinken: Gazze'de çatışmalar sona ermeli
Bugün 10:38
/haber/blinken-gazze-de-catismalar-sona-ermeli-290310
Gazze'nin kuzeyinde atıksu ve salgın hastalık tehlikesi
8 Ocak 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyinde-atiksu-ve-salgin-hastalik-tehlikesi-290288
Gazze için Mısır’da ateşkes görüşmesi
8 Ocak 2024
/haber/gazze-icin-misirda-ateskes-gorusmesi-290274
BM: Gazze’de nüfusun yüzde 85’i yerinden edildi
8 Ocak 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-yuzde-85i-yerinden-edildi-290270
Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
8 Ocak 2024
/haber/save-the-children-gazze-de-her-gun-en-az-10-cocuk-bacagini-kaybediyor-290253
BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık
8 Ocak 2024
/haber/bm-gazze-deki-siginaklarimiz-asiri-kalabalik-290252
Sayfa Başına Git