Gazze’de 23 bin 84 kişi öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 249 artarak, 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte de 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı bilgisini verdi.

Gazze’de durum: 7 bin kayıp, 1,9 milyon yerinden edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı.

Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi.

İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi.

Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi.

Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.