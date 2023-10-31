“Gazze’de 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul hizmet dışı kaldı”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

Gazze dün gece de bombalandı

Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.

Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanlar oldu.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail uçakları, Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)