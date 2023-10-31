Gazze’de 2 bin 913 çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ü çocuk.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.

Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

UNICEF: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, “Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor” dedi. Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek “Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor” diye konuştu.

BM çalışanı 63 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 30 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 63 çalışanının öldüğünü duyurdu.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de 29 Ekim itibariyle saldırılarda en az 29 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 24 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 8 gazeteci yaralandı, 9 gazeteci kayıp ya da gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)