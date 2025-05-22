Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 593 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin kapsamlı bir liste yayımladı.

Bakanlığın Telegram kanalı üzerinden paylaştığı ve 7 Ekim 2023–11 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan listede, 0-17 yaş arasındaki 16 bin 506 çocuğun ismine yer verildi.

“Bu çarpıcı istatistik, toplumun en savunmasız ve en masum kesiminin doğrudan ve sistematik biçimde hedef alındığını gözler önüne sermektedir” diyen Bakanlık, yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde açıkladı:

1 yaş altı: 916 çocuk

916 çocuk 1-5 yaş: 4 bin 365 çocuk

4 bin 365 çocuk 6-12 yaş: 6 bin 101 çocuk

6 bin 101 çocuk 13-17 yaş: 5 bin 124 çocuk

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Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık açıklamasında, “Korunma, bakım ve eğitim haklarına sahip olmaları gereken bu çocuklar, ne yazık ki savaş uçakları ve tankların hedefi hâline getirilmiştir,” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve insani yardım örgütlerine şu çağrıda bulunuldu:

“Yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye, saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye ve işgalci liderlerin çocuklara ve silahsız sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermelerini sağlamaya çağırıyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)