Gazze’de 17 bin 997 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, saldırılarda yaralananların sayısının ise 49 bin 229'a çıktığını açıkladı.

Ölenlerden 7 bin 700'ü çocuk.

Bombalanan binaların enkazı altında da birçok cenaze çıkarılmayı bekliyor.

5 katlı bina bombalandı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bugün yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı bir binayı bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

AA’nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında Filistinli ailelerin yaşadığı bir binayı hedef aldı. Hedef alınan 5 katlı binada yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığını ve aralarında İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinden kaçanların da bulunduğunu anlattılar.

Saldırı sonrası, binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistinli sağlık kaynakları, saldırıda ölen ve yaralananların Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na dün gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda da çok sayıda sivil ölmüş ve yaralanmıştı.

142 Filistinli kadın tutuklandı Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoyduğu, aralarında bebekli anne, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 142 Filistinli kadını hapsettiğini belirtti. Açıklamada, Filistinli kadınların Ed-Damun ve Hod Haşaron dahil farklı hapishanelerde tutulduğu bilgisi yer aldı.

430 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)