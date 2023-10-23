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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 15:49
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 15:51
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Gazze’de 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

İsrail’in uçaklarla bombaladığı Gazze’de 2 bin 55'i çocuk olmak üzere toplam 5 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/gazzede-12-hastane-ve-32-saglik-merkezi-hizmet-disi-kaldi.jpg
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze'de artan can kaybı ve yaralılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın Telegram hesabından paylaşılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı, 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısının da 15 bin 273'e ulaştı.

“Yaralılarda derin yanık izleri ve erimeler”

Eşref el-Kudra, “Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledi” dedi ve uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yaptı.

Açıklamaya göre, yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişi bulunuyor.

57 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail saldırılarında 57 sağlık çalışanının öldüğü 100'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle 12 hastane, 32 sağlık merkezi ve 25 ambulansın hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut hastanelerin hizmet verme özelliğini kaybettiği ve sağlık ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla yaralıları tedavi ettiğine dikkat çekildi.

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(AS)

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