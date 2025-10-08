İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu'na İsrail donanması müdahale etti.

Ekim ayının ilk haftasında İtalya’nın Otranto kentinden 'Vicdan' isimli amiral gemisi ve 10 tekne ile yola çıkan filoda doktorlar ve basın mensupları ile birlikte 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere çok sayıda aktivist yer alıyordu.

Ayrıca alıkonulan aktivistler arasında Türkiye'den milletvekilleri Sema Silkin Ün (Gelecek Partisi), Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi) ve Mehmet Karaca (Saadet Partisi) da bulunuyor.

🔴 Gazze yolundaki Özgürlük Filosu'na müdahale



👉 Özgürlük Filosu, İsrail ordusunun müdahalesine uğradıklarını duyurdu.



🗣 Vicdan gemisinde bulunan Saadet Parti Milletvekili Necmettin Çalışkan, müdahaleden önce bianet'le bu bilgileri paylaştı. https://t.co/iCsSvk6lKE pic.twitter.com/jzfja10eyS — bianet (@bianet_org) October 8, 2025

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

Gemiler Gazze'ye 120 deniz mili uzaklığında durduruldu.

Telsizle anons yapan askerler daha sonra botlar ve helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoymaya başladı.

🚨Breaking: The Gaza Sunbirds boat, part of the Freedom Flotilla and Thousand Madleens mission to Gaza has been violently intercepted by Israeli forces. Organizers say two boats appear to have been intercepted.



Videos by the Freedom Flotilla Coalition (Instagram) pic.twitter.com/wKSbTMzmQA — Drop Site (@DropSiteNews) October 8, 2025

Askerlerin gemiye müdahalesiyle birlikte canlı yayın kesildi.

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Vicdan gemisi şu anda bir İsrail askeri helikopteri tarafından saldırı altında. Gemide 93 gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Gemilerin yasa dışı şekilde durdurulduğu ve filodaki gemilerin Gazze’deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı ifade edildi.

İsrail'den açıklama

İsrail merkezli Kanal 12’nin haberinde, İsrail donanmasının Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığı, yaklaşık 150 kişiyi alıkoyduğu ve gemilerin Aşdod Limanı’na doğru götürüldüğü açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025

(NÖ)