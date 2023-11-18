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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 09:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 09:25
2 dk Okuma

Gazze'ye gece boyunca bombardıman: Onlarca kişi öldürüldü

İsrail gece boyunca yaptığı bombardımanda çok sayıda kişiyi öldürürken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/gazze-ye-gece-boyunca-bombardiman-onlarca-kisi-olduruldu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Filistin-İsrail Savaşı 43'üncü gününde sürerken, İsrail ordusu, gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bombardıman yapmayı sürdürdü.

Kara operasyonunun devam ettiği Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Han Yunus'ta en az 26 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

AA'ya göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Balata Mülteci Kampı'na SİHA saldırısı: 5 Filistinli öldürüldü

Filistin devlet televizyonu ve WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

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Vefa Hastanesi'ne saldırı: Hastane müdürü de öldürüldü

İsrail ordusu, yaşlıların barınma ve bakım merkezi olarak hizmet veren Vefa Hastanesi'nin bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir füzenin, hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

"Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanlar 8 gündür aç ve susuz"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor" dedi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü" bilgisini paylaştı.

Filistin: Binlerce insanın hayatından İsrail sorumlu

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz" uyarısında bulunuldu.

(NT)

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