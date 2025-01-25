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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2025 14:28
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2025 14:39
1 dk Okuma

Gazze'ye dönüş hazırlığı

İsrail’in zorla yerinden ettiği Filistinliler, ateşkesin ardından evlerine geri dönüş hazırlığı yapıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze'ye dönüş hazırlığı
Fotoğraflar: AA

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.

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16 Ocak 2025
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Karşılıklı takas kapsamında İsrail ordusunun bölgeden çekilme işlemlerinin cumartesi tamamlanması bekleniyor.

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Bu nedenle, güneyden kuzeye dönüşlerin 26 Ocak Pazar sabahı başlayacağı tahmin ediliyor.

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Deyr Balah'tan Gazze'nin kuzeyine dönüş hazırlığı yapan Filistinliler, çadır ve eşyalarını toplamaya başladı.

Görseli Büyüt
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2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AD)

Haber Yeri
İstanbul
filistin israil İsrail Gazze
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