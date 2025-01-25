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Gazze'ye dönüş hazırlığı
İsrail’in zorla yerinden ettiği Filistinliler, ateşkesin ardından evlerine geri dönüş hazırlığı yapıyor.
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
19 Ocak 2025
Anlaşmanın yedinci gününde Hamas dört İsrailli kadın askeri serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.
GAZZELİLER'DEN DÜNYAYA MESAJLAR
“İsrail soykırımından kurtuldum”
16 Ocak 2025
Karşılıklı takas kapsamında İsrail ordusunun bölgeden çekilme işlemlerinin cumartesi tamamlanması bekleniyor.
Bu nedenle, güneyden kuzeye dönüşlerin 26 Ocak Pazar sabahı başlayacağı tahmin ediliyor.
Deyr Balah'tan Gazze'nin kuzeyine dönüş hazırlığı yapan Filistinliler, çadır ve eşyalarını toplamaya başladı.
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