Gazze'ye dönüş hazırlığı

Anlaşmanın yedinci gününde Hamas dört İsrailli kadın askeri serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.

GAZZELİLER'DEN DÜNYAYA MESAJLAR “İsrail soykırımından kurtuldum”