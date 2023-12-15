Gazze tüm gece bombalandı

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in, Ebu Nasr ailesinin, Han Yunus'un batısındaki evine düzenlediği hava saldırısında, en az 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

AA’nın haberine göre, İsrail'in, Han Yunus kentindeki birçok mahalleye de topçu saldırılarını düzenlemesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İletişim 6. kez kesildi

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal,açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı altıncı kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" dendi.

Ooredoo şirketi de Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte dün itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı soykırım savaşının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kesiyor" dendi.

Açıklamada, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısı yapıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)