ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 11:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 11:19
2 dk Okuma

Gazze sokaklarındaki cesetler nedeniyle ‘çevre felaketi’ uyarısı

İsrail saldırılarının sürdüğü bölgede sağlık hizmetleri çökerken, ölü sayısı 45 bine yaklaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze sokaklarındaki cesetler nedeniyle ‘çevre felaketi’ uyarısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarının çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yayımladığı yazılı açıklamada, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir," dedi.

Gazze'de hem sağlık personeli sayısının hem tıbbi malzeme stoklarının yetersiz olduğuna da dikkati çeken Afeş, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.

Afeş, Dünya Sağlık Örgütü’nün, bölgeye çok az miktarda yakıt ve tıbbi malzeme girişi sağladığını ve Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinden sadece altı yaralının Gazze kentine nakledilebildiğini ifade etti.

“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”
“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”
19 Aralık 2023

Ölü sayısı 45 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 900'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı yerle bir ediliyor.

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor. (TY)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze'deki çevre tahribatı halk sağlığı militarizm
ilgili haberler
Gazze’deki ‘sessiz tehdit’: Atıklar
6 Ağustos 2024
/haber/gazzedeki-sessiz-tehdit-atiklar-298269
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
"Tarım alanları yok edilen Filistinliler, bahçelerinde üretim yapıyor"
6 Mayıs 2024
/haber/tarim-alanlari-yok-edilen-filistinliler-bahcelerinde-uretim-yapiyor-294986
Filistinli çiftçiler güneş enerjisiyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor
22 Nisan 2024
/haber/filistinli-ciftciler-gunes-enerjisiyle-uretimlerini-surdurmeye-calisiyor-294504
İsrail'in saldırıları en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer
11 Ocak 2024
/haber/israil-in-saldirilari-en-az-150-bin-ton-komur-yakmaya-es-deger-290426
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazze’deki ‘sessiz tehdit’: Atıklar
6 Ağustos 2024
/haber/gazzedeki-sessiz-tehdit-atiklar-298269
Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı
7 Haziran 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-en-buyuk-temiz-su-goletine-kanalizasyon-suyu-karisti-296257
"Tarım alanları yok edilen Filistinliler, bahçelerinde üretim yapıyor"
6 Mayıs 2024
/haber/tarim-alanlari-yok-edilen-filistinliler-bahcelerinde-uretim-yapiyor-294986
Filistinli çiftçiler güneş enerjisiyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor
22 Nisan 2024
/haber/filistinli-ciftciler-gunes-enerjisiyle-uretimlerini-surdurmeye-calisiyor-294504
İsrail'in saldırıları en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer
11 Ocak 2024
/haber/israil-in-saldirilari-en-az-150-bin-ton-komur-yakmaya-es-deger-290426
Sayfa Başına Git