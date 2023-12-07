"Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı"

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesi’nin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, El-Kudra açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı ve Şifa Hastanesi’nin bir kısmını işletmekte zorluklarla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri işletme konusundaki girişimlerine tüm zorluklara rağmen devam edeceklerini aktaran Kudra, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi’nin bine yakın yaralıyla dolu olduğunu ve yaralıların yerlerde yattığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)