Gazze Şeridi’ndeki ateşkes kapsamında esir takası yapıldı

Kassam Tugayları’ndan ‘ateşkes’ açıklaması

08.35 | Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının “Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu” olduğunu belirten Kassam Tugayları, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca “Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor.” ifadesine yer verildi.

1968 Filistinli esirin ismi yayımladı

08.30 | Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail’in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.

Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143’ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

Yedi esir Kızılhaç’a teslim edildi

08.24 | Hamas, 20 İsrailli esirden 7’sini ICRC heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere üç noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas’ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

08.00 | İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, “Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze’nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç’a teslim edilecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç’a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

08.05 | Haaretz'in haberine göre, Guy Gilboa Dalal'ın babası İlan Dalal, oğlunun "Kızılhaç'a teslim edildiğini ve on beş dakika içinde İsrail ordusuna teslim edilmesinin beklendiğini" açıkladı. Dalal, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi, bizler çok mutluyuz, son derece heyecanlıyız ve ona sarılmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.