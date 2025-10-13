CANLI BLOG
Gazze Şeridi’ndeki ateşkes kapsamında esir takası yapıldı
Filistin İslamî Direniş Hareketi (Hamas) ile İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varmasının ardından, taraflar arasındaki esir takası süreci bugün sabah erken saatlerde başladı.
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7’sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.
İsrail, müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin tümünü serbest bıraktı.
Konuyla ilgili gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
2 bine yakın Filistinli esir serbest bırakıldı
17.22 | İsrail ordusu Kızılhaç ekiplerinin Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin cesetlerini almak üzere yola çıktığını duyurdu.
Açıklamada, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerinin Gazze’nin güneyindeki bir buluşma noktasında teslim edileceği belirtildi.
İsrail ordusunun, esirlerin cesetlerinin bulunduğu tabutları almaya hazır olduğu kaydedildi.
16.49 | İsrail, 1718’i Gazze Şeridi’nden alıkonulanlar olmak üzere 2 bine yakın Filistinli esirin tümünü serbest bıraktı.
16.44 | Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası kapsamında naaşlarını teslim edeceği İsrailli dört esirin ismini yayımladı.
Açıklamada, Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi ve Daniel Peres isimli İsrailli esirlerin naaşlarının bugün İsrail’e teslim edileceği aktarıldı.
14.45 | İsrail’in Ofer hapishanesinden serbest bıraktığı Filistinli esirler Kızılhaç otobüsleriyle Ramallah’a getirildi.
İsrail, 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
13.59 | İsrail’in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında “müebbet hapse” mahkum edilenlerin de bulunduğu 96 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail’in Gazze’deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi’nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.
Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında “müebbet hapis cezası”na çarptırılanların da olduğu 96 Filistinli esirin serbest kaldığı ifade edilen haberde, Filistinlilerin Ramallah’taki kültür sarayına getirildikleri kaydedildi.
BM’den ‘esir takası’ açıklaması
13.50 | Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi’ndeki 20 İsrailli esirin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Guterres, “Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini büyük memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.
Esirlerin serbest bırakılmasından dolayı “büyük rahatlama” hissettiğini belirten Guterres, tüm tarafları bu ivmeyi sürdürmeye ve Gazze’deki kabusu sona erdirmek için ateşkes taahhütlerine uymaya çağırdı.
Serbest bırakılan Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah’a ulaştı
13.33 | İsrail’in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi’nden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Ramallah’a ulaştı.
Ofer Hapishanesi’nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç otobüsleriyle Beytuna beldesine, oradan da Ramallah’a getirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında “müebbet hapse” mahkum ettiği 88 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
12.00 | İsrail güçleri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 88 Filistinliyi serbest bıraktı.
İsrail ordusu, Ofer yakınlarında Filistinlilere saldırdı
11.13 | İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri Ofer hapishanesi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı. Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.
Olay yerindeki AA muhabirinin aktardığına göre, kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı.
Uyarılarda, “Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın” tehdidinde bulunuldu.
İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı.
Ofer hapishanesinin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.
20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakıldı
11.00 | Hamas, ilk teslim noktasında 7, ikinci teslim noktasında 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Kızılhaç heyetine teslim etti.
10.30 | Hamas, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ateşkes anlaşmasının birinci aşaması çerçevesinde 20 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail’i ateşkes anlaşmasına bağlı tutmaya zorlamasının önemine dikkat çekilerek, esirleri salıverme adımı teyit edildi.
Kassam Tugayları’nın, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında elindeki 20 İsrailli esiri serbest bırakacağı belirtildi.
Açıklamada, “Hareket bu adımla yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Hamas bu adımla ayrıca, arabulucuların Siyonist düşmanı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını tamamlamak için yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor.” ifadelerine yer verildi.
10.23 | Gazze Şeridi’nde esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinliler için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde karşılama hazırlığı tamamlandı. Esir yakınları bölgede toplandı.
“İsrailli sirler salıverilmeden önce aileleriyle konuştu”
10.15 | İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.
İsrailli esir Matan Zangauker’in annesi Ainav’ın telefonda oğluna, “Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz” dediği aktarıldı.
İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.
10.10 | Batı Şeria’daki Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Askeri Hapishanesi çevresinde, takas anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutuklular öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İsrail ordusu, yedi İsrailli esiri Kızılhaç’tan teslim aldı
09.37 | İsrail ordusu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri ICRC heyetinden teslim aldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.
Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail’e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.
İsrail ordusunun Kızılhaç’a teslim edilmesi beklenen diğer esirleri almak için hazırlandığı bildirildi.
09.35 | İsrail'in Tel Aviv’deki ‘Rehineler Meydanı’nda toplanan İsrailliler, Gazze’de tutulan rehinelerin ilk grubunun serbest bırakılmasının ardından sevinç gösterisinde bulundu.
Kassam Tugayları’ndan ‘ateşkes’ açıklaması
08.35 | Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Ateşkes ve esir takası anlaşmasının “Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu” olduğunu belirten Kassam Tugayları, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağını vurguladı.
Açıklamada ayrıca “Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor.” ifadesine yer verildi.
1968 Filistinli esirin ismi yayımladı
08.30 | Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail’in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.
Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023’ten bu yana Gazze’den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.
Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143’ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.
Yedi esir Kızılhaç’a teslim edildi
08.24 | Hamas, 20 İsrailli esirden 7’sini ICRC heyetine teslim etti.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere üç noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.
Hamas’ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.
08.00 | İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, “Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze’nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç’a teslim edilecek” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, ilerleyen saatlerde ek esirlerin de Kızılhaç’a teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.
08.05 | Haaretz'in haberine göre, Guy Gilboa Dalal'ın babası İlan Dalal, oğlunun "Kızılhaç'a teslim edildiğini ve on beş dakika içinde İsrail ordusuna teslim edilmesinin beklendiğini" açıkladı. Dalal, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi, bizler çok mutluyuz, son derece heyecanlıyız ve ona sarılmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hamas, yedi İsrailli esirin isimlerini açıkladı
07.56 | Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.
Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.
İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.
Trump: Savaş bitti
01.55 | ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına “Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?” cevabını verdi.
Gazze’de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, “Gazze riviera ne zaman olacak?” sorusu üzerine “Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde” ifadelerini kullandı.
Trump, Gazze’yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da “Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak” karşılığını verdi.
Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır’da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere “sarı hat”ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail’in, Gazze Şeridi’ne 8 Ekim 2023’ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.
Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Jazeera, Haaretz, Times of Israel
